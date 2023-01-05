RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные преступления России. В Офисе генпрокурора установили модель поведения оккупантов

Фото: в Офисе генпрокурора раскрыли детали сексуальных преступлений оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Офис генерального прокурора систематизировал сексуальные преступления на оккупированных территориях. Правоохранители считают, что есть четкая модель поведения оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Прокурор по ведению дел сексуального насилия Офиса генпрокурора Ирина Диденко в комментарии изданию рассказала, что правоохранители изучили случаи сексуального насилия. Согласно полученным данным, у российских солдат есть четкая модель поведения на захваченных территориях.

"Прибывают сухопутные войска, и на второй-третий день начинаются изнасилования", - рассказала Диденко.

Украинские прокуроры предполагают, что российские командиры знают о сексуальном насилии, которые совершают их подчиненные, а в некоторых случаях даже поощряют его.

При этом британский юрист Уэйн Джордаш, который консультирует Офис генпрокурора, подтвердил, что признаки молчаливого согласия со стороны командиров есть в 30 рассмотренных им делах.

По словам Диденко, всего зарегистрировано 154 факта изнасилований, но прокурор отмечает, что их намного больше. Она объяснила, что пострадавшие неохотно говорят о случившемся, поэтому прокуроры вынуждены самостоятельно приходить к жертвам.

Напомним, в октябре ООН опубликовала отчет о сексуальных преступлениях россиян в Украине. Эксперты зафиксировали более сотни случаев сексуальных преступлений с начала вторжения России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура УкраиныокупантиВойна в Украине