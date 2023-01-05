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Военные преступления России. В Офисе генпрокурора установили модель поведения оккупантов

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Херсон, Четверг 05 января 2023 13:29
Военные преступления России. В Офисе генпрокурора установили модель поведения оккупантов Фото: в Офисе генпрокурора раскрыли детали сексуальных преступлений оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Офис генерального прокурора систематизировал сексуальные преступления на оккупированных территориях. Правоохранители считают, что есть четкая модель поведения оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Прокурор по ведению дел сексуального насилия Офиса генпрокурора Ирина Диденко в комментарии изданию рассказала, что правоохранители изучили случаи сексуального насилия. Согласно полученным данным, у российских солдат есть четкая модель поведения на захваченных территориях.

"Прибывают сухопутные войска, и на второй-третий день начинаются изнасилования", - рассказала Диденко.

Украинские прокуроры предполагают, что российские командиры знают о сексуальном насилии, которые совершают их подчиненные, а в некоторых случаях даже поощряют его.

При этом британский юрист Уэйн Джордаш, который консультирует Офис генпрокурора, подтвердил, что признаки молчаливого согласия со стороны командиров есть в 30 рассмотренных им делах.

По словам Диденко, всего зарегистрировано 154 факта изнасилований, но прокурор отмечает, что их намного больше. Она объяснила, что пострадавшие неохотно говорят о случившемся, поэтому прокуроры вынуждены самостоятельно приходить к жертвам.

Напомним, в октябре ООН опубликовала отчет о сексуальных преступлениях россиян в Украине. Эксперты зафиксировали более сотни случаев сексуальных преступлений с начала вторжения России.

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