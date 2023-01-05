Военные преступления России. В Офисе генпрокурора установили модель поведения оккупантов
Офис генерального прокурора систематизировал сексуальные преступления на оккупированных территориях. Правоохранители считают, что есть четкая модель поведения оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Прокурор по ведению дел сексуального насилия Офиса генпрокурора Ирина Диденко в комментарии изданию рассказала, что правоохранители изучили случаи сексуального насилия. Согласно полученным данным, у российских солдат есть четкая модель поведения на захваченных территориях.
"Прибывают сухопутные войска, и на второй-третий день начинаются изнасилования", - рассказала Диденко.
Украинские прокуроры предполагают, что российские командиры знают о сексуальном насилии, которые совершают их подчиненные, а в некоторых случаях даже поощряют его.
При этом британский юрист Уэйн Джордаш, который консультирует Офис генпрокурора, подтвердил, что признаки молчаливого согласия со стороны командиров есть в 30 рассмотренных им делах.
По словам Диденко, всего зарегистрировано 154 факта изнасилований, но прокурор отмечает, что их намного больше. Она объяснила, что пострадавшие неохотно говорят о случившемся, поэтому прокуроры вынуждены самостоятельно приходить к жертвам.
Напомним, в октябре ООН опубликовала отчет о сексуальных преступлениях россиян в Украине. Эксперты зафиксировали более сотни случаев сексуальных преступлений с начала вторжения России.
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