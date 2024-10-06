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Военные и ветераны могут бесплатно получить услуги зубопротезирования: что нужно знать

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Военные и ветераны могут бесплатно получить услуги зубопротезирования. Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины для этого запустили пилотный проект.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Для этого нужно обратиться в медицинские учреждения, которые оказывают стоматологическую помощь и имеют договор с НСЗУ. Услуга доступна во всех областях страны.

Сейчас участие в проекте принимают 274 учреждения, среди которых коммунальные, государственные и частные клиники. 

Бесплатными услугами по лечению зубов могут воспользоваться: ветераны войны, лица с инвалидностью вследствие войны; участники боевых действий; военнослужащие, которые пока не получили статус участника боевых действий, но продолжают выполнять боевые задачи.

Услугу можно получить как по направлению врача, так и по самообращению. Сумма бесплатной помощи не должна превышать 24 952 гривны.

В рамках пакета предоставитель обязан обеспечить проведение первичных и неотложных стоматологических осмотров, плановую помощь детям, инструментальные исследования, профилактические осмотры школьников, обезболивание, экстренную медицинскую помощь, направление на специализированное лечение и проведение хирургических вмешательств.

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Кроме того, сообщалось, как получили "доступное лекарство" пациентам с расстройствами психики и эпилепсией.

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