Военные и энергетики не допустили полного отключения энергосистемы, - ДТЭК

"По замыслу российских террористов Украина должна была погаснуть еще после первой массированной атаки. Но они не смогли это сделать ни 10 октября, ни 18, ни 15 ноября, когда они выпустили рекордное количество ракет. Это заслуга военных, прежде всего, и наших энергетиков и спасателей", - сказал он.

Сахарук отметил, что ситуация продолжает быть сложной, но она контролируемая и россия не смогла достичь своей цели.

Он добавил, что для прохождения зимы необходимо обеспечить эффективную работу противовоздушной обороны и защитить оборудование от обломков снарядов и взрывных волн.

"Учитывая, какое количество ресурса потратила россия для того, чтобы наступил так называемый блекаут, оно просто несоразмерно с той устойчивостью, которую сейчас показывает украинская энергетическая система", - подчеркнул Сахарук.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения специалисты ДТЭК вернули свет более 5,5 млн потребителей.

В марте 2023 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о первоначальном пакете мер по обеспечению устойчивости на сумму 2 млрд. евро, чтобы помочь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим от войны в Украине.