Военные США уничтожили ракеты и беспилотники хуситов в Йемене

В понедельник, 18 марта, военные США атаковали подконтрольные хуситам районы Йемена. В результате удара были уничтожены ракеты, беспилотники и контейнеры для хранения оружия террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

Отмечается, что военные уничтожили семь противокорабельных ракет, три беспилотника и три контейнера для хранения оружия.

"Было определено, что это оружие представляет неизбежную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе", - говорится в сообщении.

В Командовании отметили, что эти меры принимаются для защиты свободы судоходства и обеспечения безопасности международных вод для кораблей ВМС США и торговых судов.

Атаки йеменских хуситов

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

В ответ на многочисленные атаки, 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. С тех пор западная коалиция регулярно наносит удары по объектам террористов, но они продолжают атаковать коммерческие суда.

В частности, 16 марта хуситы обстреляли танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа под флагом Маршалловых островов.

12 марта итальянский эсминец Duilio уничтожил два беспилотника хуситов в Красном море из соображений самообороны.

В тот же день хуситы ударили ракетами по контейнеровозу Pinocchio в Красном море. Он шел под флагом Либерии, принадлежащий зарегистрированной в Сингапуре компании OM-MAR 5 INC.

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