Военные США могут защищать нефтяные танкеры в Персидском заливе от захвата Ираном

Источники издания сообщают, что США уже тренируют отряды морских пехотинцев для отправки на Ближний Восток. Однако именно перевозчики будут решать приглашать на борт американских военных или нет.

Отметим, что в прошлом месяце после очередного нападения на нефтяной танкер Иран заявил, что имел приказ суда арестовать судно. После этого Пентагон отправил на Ближний Восток

Захват Ираном нефтяных танкеров

Нападения на танкеры в Персидском заливе начались еще в 2019 году, однако, весной этого года Иран стал делать это чаще. Так, в конце апреля иранские военно-морские силы захватили в Османском заливе нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов.

На той же неделе было захвачено еще одно судно - на этот раз под флагом Панамы. Тогда США пообещали отреагировать на подобные действия Ирана.

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