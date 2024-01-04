Военные РФ снова обстреляли центр Херсона: есть раненая

"Россияне обстреляли центральную часть Херсона", - сообщили в администрации.

Один из ударов, по данным ОГА, пришелся по жилому дому, в результате чего была ранена 87-летняя женщина.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Так, 26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области.

Также ранения получили двое работников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, в том числе двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.

После этого Минреинтеграции заявили об усилении мер безопасности для пассажиров.

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