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"Военные РФ, вы окружены". Украинские защитники показали кадры из Лимана (видео)

Фото: ВСУ показали кадры из Лимана (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска бегут из Лимана Донецкой области. Украинские защитники показали брошенные позиции и технику оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Кадры журналистам передал украинский военный с позывным "Эней".

Украинские защитники сообщают оккупантам, что они в окружении и предлагают сдаться.

"Военнослужащие Российской Федерации! Вы окружены", - предупреждают ВСУ.

Вражеские силы вместо этого массово бегут из Лиманского направления. Противник бросает военную технику, позиции, личные вещи и одежду. Оккупанты пытаются спастись любыми способами.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), украинские военные могут освободить Лиман в ближайшие 72 часа.

ВСУ подтвердили, что освободили уже пять населенных пунктов вблизи Лимана.

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Вооруженные силы УкраиныДонецкая область