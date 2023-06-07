Военные РФ после отпусков не возвращаются обратно на фронт (перехват)

Российский военнослужащий в телефонном разговоре рассказал, что оккупанты не возвращаются из отпусков обратно на фронт, а также о попытке прорыва на их позиции украинских бойцов.

"Мы заслонили только, через час нас начали обсыпать. Три дня *бошат, а у нас поддержки никакой нет. У нас только сегодня ночью начали немножко там, долбят по лесу потихоньку. Сейчас вот опять хохлы ху*рят. Сказали, ждут, наступления с конца марта-начала апреля", - рассказал оккупант.

Военный также жалуется, что у них 600 солдат не вернулись из отпусков.

"Из-за беспредела этого, что здесь творится, мы не должны здесь быть вообще. У нас одни "мобики", ни одного командира нет нормального. Положили кучу народа. Штурмовали срочники, их положили, потом написали, что контракт подписали, - говорит российский захватчик.

Ситуация на фронте

Армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Как сообщили в Минобороны, оккупантам придется скоро принимать "серьезные решения" из-за событий на фронте. Потому что последствия подрыва Каховской ГЭС были неожиданными для самих россиян, а ВСУ перешли в наступление в районе Бахмута. За прошедшие сутки есть продвижение до 1100 метров на разных участках.