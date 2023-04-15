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Военные РФ перекрыли вход в Севастопольскую бухту

Фото: военные РФ перекрыли вход в Севастопольскую бухту (wikipedia, Kamelot)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 15 апреля, Черноморский флот перекрыл вход в Севастопольскую бухту, используя большие плавучие конструкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Флотское командование сегодня утром начало останавливать движение пассажирских катеров через бухту.

Фото: военные РФ перекрыли вход в Севастопольскую бухту (t.me/Crimeanwind)

На фотографии видны не менее трех плавучих конструкций, установленных на входе в Севастопольскую бухту, в которой базируется Черноморский флот. Продолговатые модули закрывают около половины входа в бухту, ширина которого - около 400 метров.

"Военные закрыли рейсы в особое распоряжение", - сообщили в диспетчерской пассажирского флота севастопольского предприятия "Севэлектроавтотранс".

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что рейд был перекрыт из-за традиционных профилактических работ по противоподводно-диверсионному обеспечению.

Напомним, вчера мы сообщали, что российские оккупанты перемещают советские 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" на запад Крыма.

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