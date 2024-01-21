ua en ru
Вс, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военные РФ обстреляли Донецкую область: есть жертва и раненый

Донецкая область, Воскресенье 21 января 2024 19:37
UA EN RU
Военные РФ обстреляли Донецкую область: есть жертва и раненый Фото: россияне обстреляли Донецкую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Солдаты Российской Федерации обстреляли Донецкую область. В результате вражеской атаки есть погибший и раненый.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Сегодня, 21 января, россияне обстреляли Красногоровку Марьинской громады из Градов и пушек 152-го калибра.

В результате российского обстрела 62-летний мужчина погиб, другой 70-летний - получил ранения.

"Раненый доставлен в больницу - он получает необходимую медицинскую помощь",- подчеркнул Филашкин.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области, находящиеся как на линии фронта, так и немного от него. В частности, мы писали, что под обстрел попала ТЭС в Донецкой области.

При этом российские войска постоянно заявляют о желании полного захвата Донецкой области, каждый раз называя новые даты "икс". К примеру, в середине октября прошлого года начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказывал, что российские террористы установили новую дату полной оккупации Донецкой области. Они рассчитывали выйти на административные границы региона до 31 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Война России против Украины
NEWS
Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона людей
Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона людей
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск