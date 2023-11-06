Оккупанты выпустили за ночь рекордное количество авиабомб по Бериславу и Крынкам

Российские войска за ночь сбросили рекордное количество авиационных бомб на Берислав и Крынки Херсонской области. Также ночью оккупанты обстреляли Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Украины Игоря Клименко.

"Ночью оккупанты нанесли 12 авиаударов по селу Крынки и городу Берислав. Всего за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам Херсонской области 87 авиабомб - наибольшее количество за все время", - рассказал он.

Обстрелы Херсона

Кроме того, по словам главы МВД, враг вечером и ночью ударил по Херсону.

"Около 3 ночи враг снова обстрелял город. Повреждены два частных дома", - отметил Клименко.

Также и вечером русские военные ударили по городу. Повреждены 4 многоэтажных дома, в одном из них разрушены перекрытия в квартире.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил он.

Ситуация в районе Крынок Херсонской области

Село Крынки Херсонской области находится на левом берегу Днепра, на временно оккупированной российскими войсками территории, которую они захватили во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. В середине октября, из отчета Института изучения войны от 19 октября, стало известно, что украинские войска продвинулись на северо-восток Крынок Херсонской области.

Позже, 21 октября, аналитики заявляли, что ВСУ продолжают вести более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, украинские бойцы ведут бои в селе Крынки. В свою очередь, россияне пытаются помешать попыткам ВСУ закрепиться в Крынках на левом берегу Херсонской области и наладить туда поставки.