Военные должны подготовиться к переходу на полностью контрактную армию, - Зеленский

Украинская армия должна уже готовиться к переходу на полностью контрактную. Это необходимо на случай окончания "горячей" стадии войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции.
"Военные - они военные, но есть люди, которые пришли на войну, они мобилизовались. Они должны решить сейчас этот вопрос, военные должны подготовиться к переходу на полностью контрактную армию. Конечно, когда закончится горячая стадия войны", - сказал он.
Зеленский уверен, что как минимум на сегодня та армия, которая способна стоять, это 800 тысяч (военных, - ред), но "это не значит, что после завершения "горячей" стадии войны люди не смогут уйти домой".
"Я дал задание на Ставке. У них уже есть пилот (пилотный проект, - ред) 18-24 (лет, - ред). Это контрактная армия. Им нужно уже думать, когда закончится "горячая" стадия войны, они должны предложить", - добавил президент.
В начале 2025 года стало известно, что Украина реформирует систему набора в армию. Это позволит привлечь молодых солдат и увеличить численность личного состава.
Уже в начале февраля Владимир Зеленский рассказівал, что в Украине готовят инициативу для привлечения в армию военнообязанных от 18 до 24 лет. Для этой категории будет действовать специальный контракт.
На данный момент уже известно, что специальный контракт для военнообязанных от 18 до 24 лет включает ряд преимуществ. Они касаются как образования, зарплаты, так и получения жилья.
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