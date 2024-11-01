Военные предупредили об угрозе на южном фронте: что готовит российская армия

По данным источников, теоретические направления удара - Гуляйполе, Орехов и Каменское, где в последнее время участились вылазки вражеских ДРГ.

Возможная цель россиян – попытка продвинуться по меньшей мере на 30 километров вглубь, чтобы подойти ближе к Запорожью и отодвинуть наши войска подальше от Энергодара и ЗАЭС, а затем начать переговоры с позиции ультиматума.

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Как отмечается в материале, наши военные готовятся к противодействию такому сценарию.

Угроза Запорожью

Ранее военный эксперт Иван Ступак в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил, что Силы обороны, которые расположены на Запорожском направлении, уже несколько месяцев ожидают, что "что-то должно начаться".

По его словам, в вопросе риска наступления на Запорожье, должны рассматриваться худшие варианты.

В октябре несколько западных СМИ сообщили, что российские войска могут планировать масштабное наступление с целью установления контроля над Запорожьем.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что россияне на юге Украины сосредоточили около 200 тысяч военных, включая оккупационные войска в Крыму.