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Военные показали уничтожение вражеской техники, которая "побеспокоила" пехоту

Украина, Воскресенье 24 сентября 2023 15:59
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Военные показали уничтожение вражеской техники, которая "побеспокоила" пехоту Фото: украинские военные продолжают уничтожать технику россиян (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается. Украинские воины продолжают уничтожать технику россиян, которая мешает ВСУ выполнять поставленные задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского.

По объяснению Тарнавского, на видео показана российская техника, которая "беспокоила нашу пехоту".

"Оператор БПЛА ее заметил и скорректировал артиллерию. "Боги войны" выбили пехоту врага с посадки, а "вишенкой на торте" стал наш FPV-дрон", - рассказал командующий.

По его словам, уничтожили технику оккупантов военные 72-й ОМБр.

Контрнаступление Украины

Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними уволенными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Как отмечают Силы обороны, ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов и их линий снабжения.

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Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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