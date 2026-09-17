Военные показали уничтожение вражеской связи в жилом доме в Константиновке (видео)

Удар по вражеской связи

Силы обороны Украины продолжают точечно поражать объекты врага в Константиновке Донецкой области. Как видно из обнародованного видео, узел связи противника размещался в жилом многоэтажном доме. Именно туда украинские операторы направили ударный FPV-дрон.

Поражение цели произошло в 16 км от точки запуска.

Для выполнения задания применили FPV-ДРОН UB60D компании "Украинская Бронетехника" - участника ассоциации NAUDI - с интегрированной 60-мм миной. UB60D предназначен для точечного поражения целей и эффективно применяется, в частности, против антенн, одиночной пехоты и дронов-"ждунов".