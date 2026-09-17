RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Военные показали уничтожение вражеской связи в жилом доме в Константиновке (видео)

16:35 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: Констаниновка (Getty Images)

Враг оборудовал узел связи в поврежденном многоквартирном жилом доме в Константиновке - именно туда украинские бойцы направили FPV-дрон UB60D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу NAUDI.

Удар по вражеской связи

Силы обороны Украины продолжают точечно поражать объекты врага в Константиновке Донецкой области. Как видно из обнародованного видео, узел связи противника размещался в жилом многоэтажном доме. Именно туда украинские операторы направили ударный FPV-дрон.

Поражение цели произошло в 16 км от точки запуска.

Для выполнения задания применили FPV-ДРОН UB60D компании "Украинская Бронетехника" - участника ассоциации NAUDI - с интегрированной 60-мм миной. UB60D предназначен для точечного поражения целей и эффективно применяется, в частности, против антенн, одиночной пехоты и дронов-"ждунов".

Читайте также: У "Гераней" нашли иностранные корни: ГУР показало, из чего РФ делает дроны в Алабуге

16 сентября РБК-Украина сообщило о ликвидации российского генерала, который летом докладывал Путину о якобы полном "захвате" Константиновки - заявление оказалось ложным, а сам генерал погиб в прифронтовой зоне.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
MiltechКонстантиновкаВторжение России в УкраинуДрони