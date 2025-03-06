Военные показали видео зачистки частного сектора под Торецком от россиян

"Силами роты разведки специального назначения 12 бригады специального назначения НГУ "Азов" был зачищен от оккупантов частный сектор под Торецком", - подписано видео.

Отмечается, что в ходе операции было ликвидировано почти полсотни оккупантов, чуть меньше взвода взято в плен. Также за время работы спецназовцев было эвакуировано несколько десятков гражданских людей вместе с их домашними любимцами.

Ситуация в районе Торецка

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова и спикера ОТУ "Луганск" Дмитрия Запорожца, город Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны.

Россияне пытаются захватить оборонительные позиции, которые у ВСУ находятся в направлениях шахт "Центральная" и "Торецка".

Недавно на Торецком направлении сильно активизировалась российская тактическая авиация. Следствием этого и стало сбитие российского Су-25 в субботу, 8 февраля.