Военные показали, как выглядит разрушенный российской армией Изюм (видео)

Десантники показали кадры, снятые с дронов. На видео зафиксированы последствия российской оккупации Изюма и ближайших населенных пунктов.

"Российские оккупанты убивали и пытали украинцев, уничтожили их дома. В одном из домов российская авиабомба убила пять десятков человек. И это, к сожалению, лишь маленькая часть жертв среди гражданских в Изюме и окрестных селах", - говорится в сообщении.

Десантники отметили, что одними из первых вошли в город во время контрнаступления ВСУ.