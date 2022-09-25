Военные показали, как выглядит разрушенный российской армией Изюм (видео)

Российские войска во время оккупации Харьковской области разрушили Изюм и окрестные села. Украинские защитники показали, как выглядит город после освобождения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
Десантники показали кадры, снятые с дронов. На видео зафиксированы последствия российской оккупации Изюма и ближайших населенных пунктов.
"Российские оккупанты убивали и пытали украинцев, уничтожили их дома. В одном из домов российская авиабомба убила пять десятков человек. И это, к сожалению, лишь маленькая часть жертв среди гражданских в Изюме и окрестных селах", - говорится в сообщении.
Десантники отметили, что одними из первых вошли в город во время контрнаступления ВСУ.
Напомним, что после деоккупации Изюма в лесу близи города нашли массовое захоронение, откуда изъяли уже 447 тел погибших.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.