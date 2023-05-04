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Военные показали, как отражали воздушную атаку на Одессу

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Одесса, Четверг 04 мая 2023 17:27
Военные показали, как отражали воздушную атаку на Одессу Фото: военные показали, как отбивают российские удары (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 мая, одесские военные показали, как отбивают российские воздушные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".

"Несмотря на усталость, напряжение, опасность воины зенитной ракетной Одесской бригады делают свое дело, рискуя своей жизнью, защищают воздушное пространство страны", - подчеркнули в командовании.

На видео можно наблюдать очередную боевую работу подразделения бригады, отработавшей ночью 4 мая.

"Воины, бойцы, защитники, пишущие в реальной жизни историю независимости и победы", - добавили в ПК "Юг".

Мы сообщали, что во время ночной атаки по Киеву все ракеты и дроны российских кафиров были уничтожены силами ПВО ВСУ.

Напомним, этой ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Так, взрывы раздавались в Запорожье, Краматорске, Славянске, Одессе и Киеве.

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