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Военные показали, как украинский перехватчик STING S сбил реактивную "Герань-5"

08:37 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: "Герань" (росСМИ)

1020-й зенитный ракетный полк Воздушных сил ВСУ обнародовал видео сбития реактивного дрона "Герань-5" новым перехватчиком STING S.

Как произошел перехват

21 сентября 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк опубликовал видео, на котором экипаж "Рубин" с помощью нового перехватчика STING S производства компании "Дикие шершни" сбивает российский реактивный дрон "Герань-5".

Технические характеристики STING S пока официально не раскрыты. Ранние модификации имели заявленную точность поражения на уровне 80–90%, дальность действия около 25 км (в более новых вариантах - до 37 км), четыре ротора, крейсерскую скорость 140–170 км/ч и максимальную - до 280 км/ч, а также способность подниматься выше 7 000 метров.

Корпус дронов изготавливают на 3D-принтере, аппараты не нуждаются в катапульте для запуска и могут возвращаться на точку старта, если цель уничтожил другой перехватчик.

Чем "Герань-5" отличается от предшественников

"Герань-5" существенно отличается от других дронов серии: вместо дельтовидного крыла, характерного для "Герани-4", разработчики выбрали аэродинамическую компоновку, более близкую к крылатой ракете. Аппарат длиной около 6 м и размахом крыльев до 5,5 м несет боеголовку массой примерно 90 кг.

Дрон оснащен китайским реактивным двигателем TELEFLY TF-TJ2000A, разгоняется до 450-600 км/ч, летает на высоте до 6 000 м и имеет заявленную дальность около 1 000 км.

Читайте также: В Украине представили дрон-перехватчик реактивных "Шахедов": что известно про "Зореліт v5"

Ранее РБК-Украина сообщало, что советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов подтвердил боевую работу нового реактивного дрона-перехватчика, который в тот же день сбил "Герань-5".

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