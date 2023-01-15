Военные показали, как в Соледаре разбили оккупантов при попытке отрезать часть позиций ВСУ

В Соледаре (Донецкая область) российские захватчики в тщетной попытке взять под контроль часть позиций украинских военных потеряли около двадцати человек убитыми и ранеными.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командира отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" с позывным Мадяр.
Военный опубликовал видео об очередной попытке вражеского штурма позиций украинских бойцов в Соледаре, что завершилась для оккупантов значительными потерями. Кадры обнародованные сегодня, 15 января, датированы субботой, 14 января.
Отмечается, что три вражеские штурмовые группы в количестве около 30 человек пытались зайти в юго-западной стороны Соледара к нашим позициям, однако были "налетаны" дивизионом артиллерийской разведки 45-й ОАБр, а затем еще и "Птицами Мадяра".
Как добавил военный, подтвержденные потери противника составили 10 человек убитыми и 9-10 - ранеными.
Предупреждаем! На видео присутствует ненормативная лексика
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили 14 января, что за Соледар продолжаются тяжелые бои.
Также сообщалось, что украинские военные наносят существенные потери врагу в Херсонской области и атаковали позиции ЗРК российских оккупантов.
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