Военные показали, как в Соледаре разбили оккупантов при попытке отрезать часть позиций ВСУ

Военный опубликовал видео об очередной попытке вражеского штурма позиций украинских бойцов в Соледаре, что завершилась для оккупантов значительными потерями. Кадры обнародованные сегодня, 15 января, датированы субботой, 14 января.

Отмечается, что три вражеские штурмовые группы в количестве около 30 человек пытались зайти в юго-западной стороны Соледара к нашим позициям, однако были "налетаны" дивизионом артиллерийской разведки 45-й ОАБр, а затем еще и "Птицами Мадяра".

Как добавил военный, подтвержденные потери противника составили 10 человек убитыми и 9-10 - ранеными.

Предупреждаем! На видео присутствует ненормативная лексика

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили 14 января, что за Соледар продолжаются тяжелые бои.