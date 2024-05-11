Военные показали, как дроны-камикадзе уничтожают российские танки (видео)

Военные продолжают уничтожать российские танки, которые зашли на украинскую землю. Сейчас они делают это с помощью дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал. Сухопутных войск ВС Украины.

На видео видна работа украинских военных и как российские танки превращаются в металлолом.

На Угледарском направлении "Химеры" 20 ОБСП отдельной президентской бригады отработали по российской технике камикадзе и сбросам.

"Что может быть лучше горящего российского танка? Много горящих российских танков!", - написали военные.

Потери россиян в Украине

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на фронте в Украине в течение последних суток произошло более 100 боевых столкновений .

Между тем, общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже более 481 тысячи солдат. Детальнее по потере Российской Федерации можно узнать в материале РБК-Украина.

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