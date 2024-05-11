ua en ru
Сб, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военные показали, как дроны-камикадзе уничтожают российские танки (видео)

Украина, Суббота 11 мая 2024 15:39
UA EN RU
Военные показали, как дроны-камикадзе уничтожают российские танки (видео) Фото: военные продолжают уничтожать российские танки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные продолжают уничтожать российские танки, которые зашли на украинскую землю. Сейчас они делают это с помощью дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутных войск ВС Украины.

"Что может быть лучше горящего российского танка? Много горящих российских танков!", - написали военные.

На Угледарском направлении "Химеры" 20 ОБСП отдельной президентской бригады отработали по российской технике камикадзе и сбросам.

На видео видна работа украинских военных и как российские танки превращаются в металлолом.

Потери россиян в Украине

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на фронте в Украине в течение последних суток произошло более 100 боевых столкновений .

Между тем, общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже более 481 тысячи солдат. Детальнее по потере Российской Федерации можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вугледар Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Россия планировала теракты в Киеве на 9 мая. СБУ предотвратила провокации
Россия планировала теракты в Киеве на 9 мая. СБУ предотвратила провокации
DAILY
"Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина "Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы