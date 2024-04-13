Военные показали, как Bradley уничтожает оккупантов под Авдеевкой

Украинские военные показали, как боевая машина пехоты Bradley помогает уничтожать оккупантов под Авдеевкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду.
"Машина, которая демонстрирует свою потрясающую боевую эффективность. Bradley - это не просто БМП, которая доставляет бойцов в позиции. Она обнаруживает, уничтожает цели и обеспечивает мощную огневую мощь для поддержки пехоты", - объяснили военные.
Бойцы 47 отдельной механизированной бригады подчеркнули, что Bradley это та машина, которую военные уважают, а враги боятся и ненавидят.
Ситуация на восточном фронте обострилась в последние дни. Оккупанты активизировали штурмы и используют технику для атак. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, враг активно атакует позиции ВСУ на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники.
На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП.
Также Сырский назвал причину, по которой РФ удается добиваться тактического успеха.
Отметим, что в Украине на фронте за сутки произошло 97 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях - 33 и 29 атак соответственно.
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