Военные Южной Кореи второй раз за 10 дней открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР

Военные Южной Кореи снова открыли предупредительный огонь по северокорейским солдатам, повторно пересекшим границу в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Это уже второй подобный случай за последние 10 дней. Аналогичная ситуация сложилась накануне, 9 июня.
По данным Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея (JCS), около 30 северокорейских военных с рабочими инструментами в 8.30 утра пересекли демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны на центральном участке межкорейской границы.
Южнокорейские военные предупредили нарушителей по громкоговорителю и произвели упреждающие выстрелы, что заставило северокорейских солдат вернуться на свою сторону границы, сообщили в JCS.
Отмечается, что после упреждающих выстрелов на линии разграничения не было никакой необычной активности.
Нарушение границы произошло на фоне того, что Северная Корея с апреля развернула сотни войск в прифронтовых районах для проведения ряда мероприятий, таких как установка мин, строительство стен и строительство дорог для военных операций.
"Эти действия, как представляется, являются мерами по усилению внутреннего контроля над северокорейскими военными и жителями и предотвращению их попыток пересечь границу", - говорится в сообщении JCS.
Напомним, что недавно КНДР снова отправила новые воздушные шары с мусором в Южную Корею. Таким образом, Пхеньян продолжил начатую в начале этой недели кампанию.
Прежде Южная Корея и Соединенные Штаты провели совместные космические учения, чтобы противостоять атакам Северной Кореи по глушению системы глобального позиционирования (GPS) и другим космическим угрозам.
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