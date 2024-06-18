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Военные Южной Кореи второй раз за 10 дней открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР

Фото: граница Южной Кореи из КНДР (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Военные Южной Кореи снова открыли предупредительный огонь по северокорейским солдатам, повторно пересекшим границу в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Это уже второй подобный случай за последние 10 дней. Аналогичная ситуация сложилась накануне, 9 июня.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея (JCS), около 30 северокорейских военных с рабочими инструментами в 8.30 утра пересекли демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны на центральном участке межкорейской границы.

Южнокорейские военные предупредили нарушителей по громкоговорителю и произвели упреждающие выстрелы, что заставило северокорейских солдат вернуться на свою сторону границы, сообщили в JCS.

Отмечается, что после упреждающих выстрелов на линии разграничения не было никакой необычной активности.

Что предшествовало

Нарушение границы произошло на фоне того, что Северная Корея с апреля развернула сотни войск в прифронтовых районах для проведения ряда мероприятий, таких как установка мин, строительство стен и строительство дорог для военных операций.

"Эти действия, как представляется, являются мерами по усилению внутреннего контроля над северокорейскими военными и жителями и предотвращению их попыток пересечь границу", - говорится в сообщении JCS.

Напомним, что недавно КНДР снова отправила новые воздушные шары с мусором в Южную Корею. Таким образом, Пхеньян продолжил начатую в начале этой недели кампанию.

Прежде Южная Корея и Соединенные Штаты провели совместные космические учения, чтобы противостоять атакам Северной Кореи по глушению системы глобального позиционирования (GPS) и другим космическим угрозам.

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