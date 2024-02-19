Военные после ранения могут перевестись на работу в ТЦК: какой механизм

По данным командования, военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к военной службе, пригодны к службе:

в частях или подразделениях обеспечения;

ТЦК и СП;

учреждениях, организациях, учебных заведениях Минобороны.

Военнослужащие предупредили, что в заключении ВЛК обязательно должны быть указаны рекомендации о том, какие виды службы и работы противопоказаны в зависимости от состояния здоровья.

Если военнослужащий хочет проходить службу в Территориальном центре комплектования, ему следует обратиться в свое командование.

Механизм действия

Военнослужащий обращается к своему непосредственному начальнику, руководителю или командиру о желании проходить службу в территориальных центрах.

После чего предоставляет соответствующие документы по получению травмы, ранения, контузии или по ухудшению состояния здоровья.

При необходимости и возможности военный также должен предоставить справку военно-врачебной комиссии в подтверждение статуса "ограниченно пригодный к военной службе".

После этого командир рассмотрит обращение и военный может быть переведен на службу в ТЦК.

Напомним, льготы военнослужащие могут получить после того, как им дадут статус участника боевых действий. Почему защитникам сложно получить УБД и зачем он нужен, читайте в материале РБК-Украина.

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