Военные подразделения РФ спорят за влияние еще до предполагаемых успехов на фронте, - ISW

Дискуссии о влиянии различных подразделений на локальные продвижения оккупантов в районе Марьинки и Бахмута совпадают с сообщениями о прибытии в Украину чеченских формирований.

По мнений аналитиков ISW, поддержка дискуссий о роли подразделений в незначительных продвижениях, вероятно, направлена на то, чтобы подорвать способность главы Чечни Рамзана Кадырова использовать любые последующие тактические успехи для повышения своего авторитета и повторного использования своих военизированных формирований в качестве основной нерегулярной наступательной силы.

Многие нерегулярные формирования могут быть возмущены попыткой Кадырова взять на себя ответственность за любой успех после нескольких месяцев наступательных операций на истощение.

Ключевые выводы ISW:

Минобороны РФ продолжает несоразмерно реагировать на ограниченные рейды на территорию России.

Отдельные российские блогеры продолжают использовать ситуацию в Белгородской области для критики российского руководства.

В ночь с 1 на 2 июня войска РФ нанесли очередную серию ударов по Украине с применением крылатых ракет и беспилотников иранского производства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что призывы к прекращению огня неприемлемы, поскольку они позволят Путину укрепить контроль над оккупированными территориями.

Российские войска продолжали наземные атаки на Купянском и Кременском направлениях, также оккупанты провели локальные атаки в Марьинке.

Российский источник утверждал, что ВСУ добились территориальных успехов в ходе ограниченных контратак на юге Донецкой области.

Российские источники утверждают, что Украина нанесла удар по территории порта в оккупированном Бердянске Запорожской области ракетами Storm Shadow.

Российские оккупационные власти продолжают насильно вывозить в Россию украинских детей под видом программ медицинской реабилитации.

Ситуация с ЧВК "Вагнера"

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники выходят из Бахмута. В Институте изучения войны отмечали, что боевики ЧВК "Вагнера", вероятно, не смогут уйти из Бахмута без потерь, поскольку находятся в непосредственном контакте с украинскими войсками.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ нанесли ЧВК "Вагнера" в Бахмуте огромные потери.

К тому же, российские военные и наемники ЧВК "Вагнера" продолжают дезертировать с боевых позиций, отказываясь или боясь воевать против ВСУ. В частности, в районе Бахмута около 30 наемников из ЧВК "Вагнера" самовольно оставили боевые позиции, угнав военную технику.