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Военные подразделения РФ спорят за влияние еще до предполагаемых успехов на фронте, - ISW

Фото: военные подразделения РФ спорят за влияние до успехов на фронте (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ЧВК "Вагнера", батальон "Спарта", а также оперативно-тактические боевые соединения "Каскад" и "Русич" еще до заметных успехов на фронте спорят в информационном пространстве о наибольшем влиянии на общество и руководство Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Дискуссии о влиянии различных подразделений на локальные продвижения оккупантов в районе Марьинки и Бахмута совпадают с сообщениями о прибытии в Украину чеченских формирований.

По мнений аналитиков ISW, поддержка дискуссий о роли подразделений в незначительных продвижениях, вероятно, направлена на то, чтобы подорвать способность главы Чечни Рамзана Кадырова использовать любые последующие тактические успехи для повышения своего авторитета и повторного использования своих военизированных формирований в качестве основной нерегулярной наступательной силы.

Многие нерегулярные формирования могут быть возмущены попыткой Кадырова взять на себя ответственность за любой успех после нескольких месяцев наступательных операций на истощение.

Ключевые выводы ISW:

  • Минобороны РФ продолжает несоразмерно реагировать на ограниченные рейды на территорию России.
  • Отдельные российские блогеры продолжают использовать ситуацию в Белгородской области для критики российского руководства.
  • В ночь с 1 на 2 июня войска РФ нанесли очередную серию ударов по Украине с применением крылатых ракет и беспилотников иранского производства.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что призывы к прекращению огня неприемлемы, поскольку они позволят Путину укрепить контроль над оккупированными территориями.
  • Российские войска продолжали наземные атаки на Купянском и Кременском направлениях, также оккупанты провели локальные атаки в Марьинке.
  • Российский источник утверждал, что ВСУ добились территориальных успехов в ходе ограниченных контратак на юге Донецкой области.
  • Российские источники утверждают, что Украина нанесла удар по территории порта в оккупированном Бердянске Запорожской области ракетами Storm Shadow.
  • Российские оккупационные власти продолжают насильно вывозить в Россию украинских детей под видом программ медицинской реабилитации.

Ситуация с ЧВК "Вагнера"

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники выходят из Бахмута. В Институте изучения войны отмечали, что боевики ЧВК "Вагнера", вероятно, не смогут уйти из Бахмута без потерь, поскольку находятся в непосредственном контакте с украинскими войсками.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ нанесли ЧВК "Вагнера" в Бахмуте огромные потери.

К тому же, российские военные и наемники ЧВК "Вагнера" продолжают дезертировать с боевых позиций, отказываясь или боясь воевать против ВСУ. В частности, в районе Бахмута около 30 наемников из ЧВК "Вагнера" самовольно оставили боевые позиции, угнав военную технику.

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