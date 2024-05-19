Военные могут получить бесплатную помощь в частных больницах, но не во всех

Украинские военные и ветераны могут бесплатно получить медицинскую помощь в частных больницах. Речь идет о тех медучреждениях, с которыми Национальная служба здоровья Украины заключила договоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу по связям с общественностью Одесского областного ТЦК и СП в Facebook .

Как пояснили в ТЦК, ветераны или военные могут получить в частных медицинских учреждениях консультацию семейного врача или терапевта, лечение или реабилитацию в стационаре, операцию, ментальную поддержку и другие медуслуги.

"У больницы должен быть договор с НСЗУ по соответствующему пакету. Например, если пациенту нужна операция он должен обратиться в медучреждение, имеющее договор с НСЗУ по пакету Хирургические операции", - рассказали в ТЦК.

Все услуги по этому пакету предоставляются бесплатно, их оплачивает государство через Нацслужбу здоровья, подчеркнули в ТЦК. Найти больницу, имеющую договор с НСЗУ, в своей области можно по ссылке - https://cutt.ly/xeqK7fF8.

Кроме того, подробную информацию могут предоставить в контакт-центре НСЗУ по телефону 16-77, с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и с 9:00 утра до 16:45 в пятницу.