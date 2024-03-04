Военные могут получить денежную помощь в случае установления инвалидности: инструкция

Военнослужащие, которые имеют справку медико-социальной экспертной комиссии об установлении инвалидности или процента потери трудоспособности, имеют возможность получить единовременную денежную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Получить такую помощь можно не позднее чем через 3 года после выдачи соответствующей справки МСЭК.
Тем, кто служит, нужно подать соответствующий рапорт командиру воинской части. Бывшим военнослужащим, которые уволились из ВСУ, надо подать документы в ТЦК и СП, где они состоят на учете.
По месту подачи документов заполняется заявление установленного образца и разрешение на обработку персональных данных.
Нужно подготовить копии:
Лицам, которые уволились из ВСУ, необходимо также подать выписку из приказа воинской части, подтверждающую их исключение из списков в связи с увольнением.
"Комиссия Минобороны принимает решение о назначении ОГД и доводит их до воинской части или ОТЦК и СП соответственно, которые осуществляют выплаты денежной помощи", - добавили в Минреинтеграции.
Напомним, в сентябре 2023 года Рада поддержала законопроект №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц, который, в частности, предусматривает передачу зарплат пленным их семьям.
Также ранее мы писали, в каком порядке семьи погибших, пропавших без вести и пленных военных получают выплаты.
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