Военные моряки спасли семью, которую унесло в открытое море (фото)

По данным ВМС, семью из четырех гражданских лиц, среди которых был один ребенок, на надувном плавсредстве отнесло более двух морских мили от побережья Одесской области.

Фото: военные ВМС спасли семью (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Военные моряки обнаружили пострадавших, помогли подняться на борт, оказали необходимую помощь и доставили в безопасное место на суше.

Обращение ВМС к украинцам

"К сожалению, подобные случаи не такая уж редкость, особенно в курортный сезон. Так что в который раз напоминаем - на побережье Черного моря сохраняется повышенная минная опасность, в результате развязанной РФ войны к берегу может прибить не только морские мины, но и другие, часто малозаметные взрывоопасные предметы", - отметили в ВМС.

Военные призвали граждан организовывать свой отдых на море с учетом указанного и исключительно на проверенных и разрешенных для посещения участках побережья, где организовано дежурство спасательных служб.