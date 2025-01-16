Военные КНДР примут участие в майском параде Москвы, - СМИ

По словам источников, решение об участии военных Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в параде ко Дню победы уже якобы решено.

В целом ожидается участие десятков северокорейских военнослужащих.

Другие же дипломатические источники NHK утверждают, что к музыкальному мероприятию в Москве в конце августа также привлекут северокорейский военный оркестр.

Издание добавляет, что в среду глава Министерства обороны России Андрей Белоусов утверждал, что на парад ко Дню победы были приглашены военные подразделения из 19 "дружественных стран". В частности уже десять из них подтвердили свое участие.

Войска КНДР в России

Недавно к войне против Украины были привлечены северокорейские военные. Как сообщали различные источники, в России находились на тот момент от 10 до 12 тысяч военных КНДР.

Северная Корея направила своих солдат для поддержки российских операций, в частности на фронте в районе Курской области. Военнослужащие действуют под видом российских военных, что свидетельствует о попытке Москвы скрыть реальную роль Пхеньяна в войне.

Недавно Силы обороны захватили в плен двух военных КНДР, которых позже доставили в Киев. Президент Владимир Зеленский показал видео общения с пленными.