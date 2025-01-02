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Военные КНДР понапивались в новогоднюю ночь, Россия врет об их потерях, - ГУР

Четверг 02 января 2025 11:15
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Военные КНДР понапивались в новогоднюю ночь, Россия врет об их потерях, - ГУР Иллюстративное фото: в ГУР рассказали о ситуации с военными КНДР в Курской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне продолжают привлекать подразделения армии Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) к боевым действиям в Курской области. В новогоднюю ночь северокорейские бойцы понапивались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как пишет ГУР, бойцы КНДР и в дальнейшем несут значительные потери среди личного состава. Для замещения потерь и усиления позиций российские командиры перебрасывают на передовую новых северокорейских военных. 31 декабря и 1 января бойцы КНДР перемещали на позиции в районе населенных пунктов:

  • Фанасеевка;
  • Уланок;
  • Черкасская Конопелька.

В то же время командиры низшего звена врут в донесениях высшему командованию о реальных потерях среди бойцов КНДР.

"Боевой дух солдат из Северной Кореи упал. Их постоянно "обрабатывают" российско-армейской пропагандой о "большом значении" участия армии КНДР в войне против Украины. В новогоднюю ночь зафиксированы случаи злоупотребления спиртным среди северокорейских солдат, в том числе и тех, которые привлекаются к боевым действиям", - добавляет разведка.

Участие войск КНДР в войне против Украины

Согласно данным Южной Кореи, в Россию были отправлены около 11 тысяч солдат Северной Кореи. Часть из них после тренировок перебросили в Курскую область.

16 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что северокорейские солдаты уже начали участвовать в боях в Курской области Российской Федерации (РФ).

Между тем Пентагон не видит значительной эффективности в участии военнослужащих КНДР в боях и заявил о существенных потерях.

Что дают России войска КНДР и есть ли эффект на фронте, - читайте в нашем отдельном материале.

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