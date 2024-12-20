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Израиль ликвидировал одного из руководителей террористической сети "Тулькарм"

Фото: израильтяне ликвидировали одного из руководителей террористического движения (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Авиация Израиля ликвидировала одного из руководителей террористической сети "Тулькарм" Тарека Душа. Кроме того, были уничтожены оперативник сети и еще двое террористов группировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Операция была проведена в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

По данным израильских военных, в течение прошлого года Тарек Душ завербовал многочисленных террористов, вооруженных и финансируемых Ираном и ливанскими боевиками, связанными с семьей Макдаха, для планирования и совершения террористических атак против израильтян.

Возглавляемая Душем террористическая сеть совершила многочисленные огневые нападения на солдат ЦАХАЛа, а также обстрелы контрольно-пропускных пунктов и населенных пунктов возле забора безопасности Иудеи и Самарии в районе города Тулькарм. Кроме того, террористическая сеть планировала теракты на территории Израиля.

Кроме того, во время авиаудара, израильская авиация ликвидировала важного военного оперативника террористической сети "Тулькарм" Доссама Авфи и еще двух террористов.

Ликвидация руководителей исламских группировок

За более чем год с начала боевых действий в Секторе Газа, военные Израиля ликвидировали ряд руководителей террористических организаций на Ближнем Востоке, которых поддерживает Иран.

Так, на прошлой неделе ЦАХАЛ ликвидировала двух командиров палестинского движения ХАМАС, руководивших вторжением террористов в Израиль 7 октября 2023 года.

В начале декабря израильские военные ликвидировали руководителя авиаподразделения и подразделения противовоздушной обороны ХАМАС в городе Газа Нидаль аль-Наджара.

А в октябре ЦАХАЛ уничтожила руководителя ХАМАС Яхью Синвара.

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Израиль