Израиль ликвидировал одного из руководителей террористической сети "Тулькарм"

Авиация Израиля ликвидировала одного из руководителей террористической сети "Тулькарм" Тарека Душа. Кроме того, были уничтожены оперативник сети и еще двое террористов группировки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Операция была проведена в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.
По данным израильских военных, в течение прошлого года Тарек Душ завербовал многочисленных террористов, вооруженных и финансируемых Ираном и ливанскими боевиками, связанными с семьей Макдаха, для планирования и совершения террористических атак против израильтян.
Возглавляемая Душем террористическая сеть совершила многочисленные огневые нападения на солдат ЦАХАЛа, а также обстрелы контрольно-пропускных пунктов и населенных пунктов возле забора безопасности Иудеи и Самарии в районе города Тулькарм. Кроме того, террористическая сеть планировала теракты на территории Израиля.
Кроме того, во время авиаудара, израильская авиация ликвидировала важного военного оперативника террористической сети "Тулькарм" Доссама Авфи и еще двух террористов.
За более чем год с начала боевых действий в Секторе Газа, военные Израиля ликвидировали ряд руководителей террористических организаций на Ближнем Востоке, которых поддерживает Иран.
Так, на прошлой неделе ЦАХАЛ ликвидировала двух командиров палестинского движения ХАМАС, руководивших вторжением террористов в Израиль 7 октября 2023 года.
В начале декабря израильские военные ликвидировали руководителя авиаподразделения и подразделения противовоздушной обороны ХАМАС в городе Газа Нидаль аль-Наджара.
А в октябре ЦАХАЛ уничтожила руководителя ХАМАС Яхью Синвара.
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