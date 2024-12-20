Израиль ликвидировал одного из руководителей террористической сети "Тулькарм"

Операция была проведена в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

По данным израильских военных, в течение прошлого года Тарек Душ завербовал многочисленных террористов, вооруженных и финансируемых Ираном и ливанскими боевиками, связанными с семьей Макдаха, для планирования и совершения террористических атак против израильтян.

Возглавляемая Душем террористическая сеть совершила многочисленные огневые нападения на солдат ЦАХАЛа, а также обстрелы контрольно-пропускных пунктов и населенных пунктов возле забора безопасности Иудеи и Самарии в районе города Тулькарм. Кроме того, террористическая сеть планировала теракты на территории Израиля.

Кроме того, во время авиаудара, израильская авиация ликвидировала важного военного оперативника террористической сети "Тулькарм" Доссама Авфи и еще двух террористов.