Военные Ирана захватили нефтяной танкер в Оманском заливе

В публикации отмечается, что подтверждение по поводу нападения появилось после того, как сегодня, 11 января, было сообщено о поднятии на борт судна вооруженных людей.

В четверг иранское государственное информационное агентство IRNA в опубликованном материале признало захват танкера ВМС Ирана. Хотя судно не идентифицировалось, было заявлено, что конфискация произошла в результате решения суда.

Ранее корабль St Nikolas был вовлечен в спор с Министерством юстиции Соединенных Штатов Америки, что привело к конфискации миллиона баррелей иранской сырой нефти.

Как сообщили в Отделе морской торговли Соединенного Королевства (UKTMO), инцидент с захватом корабля произошел ранним утром в 50 милях от побережья Омана.

По данным частной расследовательской компании Ambrey, на борт корабля поднялось "четыре-пять вооруженных лиц". Во время этого они закрыли камеры наблюдения.

Что известно о захваченном танкере

Ранее судно St Nikolas называлось Suez Rajan, оно связано с греческой судоходной компанией Empire Navigation. В предварительном заявлении афинская фирма признала потерю контакта с танкером, экипаж которого состоял из 18 филиппинцев и одного гражданина Греции.

В феврале 2022 года группа United Against Nuclear Iran заявила, что подозревает перевозку этим танкером нефти с иранского острова Харг.

Месяцами корабль стоял в Южно-Китайском море у северо-восточного побережья Сингапура, прежде чем двинулся к побережью Техаса (США). Судно в августе выгрузило груз на другой танкер, разгрузивший нефть в Хьюстоне согласно распоряжению Министерства юстиции Штатов.

В сентябре 2023 года компания Empire Navigation признала себя виновной в контрабанде санкционированной иранской сырой нефти и согласилась заплатить штраф в размере 2,4 миллиона долларов по делу, связанному с танкером.

Захват Ираном нефтяных танкеров

Напомним, нападения на танкеры в Персидском заливе начались еще в 2019 году, однако весной 2023 года Иран стал делать это чаще. Так, в конце апреля иранские военно-морские силы захватили в Османском заливе нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов.

Ранее было захвачено еще одно судно - на этот раз под флагом Панамы. Тогда США пообещали отреагировать на подобные действия Ирана.

Летом 2023 стало известно, что Штаты могут начать отправлять морских пехотинцев в защиту коммерческих нефтяных судов в Ормузском проливе Персидского залива от возможного нападения со стороны Ирана.