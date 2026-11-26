Подготовку начали силы подразделений, подчиняющихся группировке. Они выполняют распоряжение командира группировки полковника Дениса Носикова.

Из соображений безопасности деталей миссии не раскрывают. В военных только отметили, что она имеет исключительно гуманитарную цель.

"Мы, военные, откликнулись на потребность людей в еде и медикаментах. После тщательного анализа ситуации по данным собственных источников начали формировать продуктовые пакеты", - отметили в группировке.

"Накануне Дня святого Николая мы, Силы обороны Украины, хотим напомнить об общечеловеческих ценностях: заботу, сочувствие и обязанность помогать тем, кто в этом нуждается больше всего", - добавили военные.

Напомним, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан обратилась к первой леди США Мелании Трамп с призывом помочь гражданским на Кинбурнской косе.

В конце октября 2026 года Мелания Трамп была посредницей в организации локального гуманитарного перемирия в оккупированных Олешках Херсонской области.