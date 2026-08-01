Военные исследовали Китая используют американский ИИ для обучения систем обороны, - Reuters

Китайские военные исследователи используют результаты работ ведущих американских моделей ИИ от OpenAI и Anthropic, чтобы обучить свои ИИ с целью поведения обороноспособности Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сказано в статье, агенство провело обзор более 80 китайских научных работ и патентов, которые показывают, как военные и связанные с безопасностью институты в Китае используют передовой искусственный интеллект США в качестве быстрого способа разработки собственных специализированных систем.

Изученные документы демонстрируют широкое использование метода "дистилляция моделей", при котором результаты работы мощной системы ИИ используется для обучения более мелких, которые можно развернуть локально и без огромных вычислительных затрат, необходимых для создания передовых систем ИИ с нуля.

В материалах сказано, что оборонные ведомства Китая рассматривает передовые американские модели ИИ как источник технических знаний и способ сократить отставание от американских конкурентов.

Например, в одной из статей, опубликованной в 2025 году исследователями из подразделения 96941 Народно-освободительной армии Китая, которая занимается военной разведкой и кибервойной в Пекине, было описано использование GPT-3.5 от OpenAI для обработки конфиденциального военного исходного года.

Исследователи заявили, что сторонние модели непригодны для обработки секретной информации. Поэтому для того, чтобы преодолеть это ограничение, они использовали GPT-3.5 для составления кратких описаний программного кода.

Таким образом, на этих описаниях они обучили отечественную модель ИИ, которая должна была работать исключительно в китайских военных сетях.

Другие примеры

Согласно анализу научных работ, китайские исследователи использовали дистилляцию в самых разных целях - начиная от мониторинга контента и до развертывания военных сил.

Например, в Северо-Китайском университете, тесно связанном с оружейной промышленностью страны, исследователи использовали библиотеку Claude 3 , Haiku от Anthropic для генерации синтетически обучающих данных для модели классификации текста, используемой для мониторинга соцсетей и модерации контента.

Еще одним примером является статья 2024 года, опубликованная Национальным университетом оборонных технологий Народно-освободительной армии Китая.

В этом материале описывается использование метода дистилляции для уменьшения размера модели обработки изображений, что в свою очередь позволяет дронам анализировать видео в реальном времени и поддерживать решения по навигации и наведению на цель в режиме реального времени даже при обрыве связей.

Аналогичным образом, о чем говорится в исследовании Китайской академии военных наук от 2026 года, исследователи использовали дистилляцию для запуска модели распознавания целей на тактическом оборудовании во время имитационных операцией с участием дронов, кораблей и беспилотных подводных лодок.

Что говорят в США и Китае

Как пишет Reuters, подобная история стала одним из главных очагов напряженности в преддверии американо-китайских переговоров по вопросам управления и безопасности ИИ, которые должны состоятся в сентябре.

В частности, американское чиновники уже обвинили некоторые китайские компании в использовании метода дистилляции для извлечения возможностей из американских моделей искусственного интеллекта, что потенциально подрывает экспортный контроль и нарушает права интеллектуальной собственности.

Китай в свою очередь отверг эти обвинения, заявив, что Вашингтон проводит "гегемонию" в сфере искусственного интеллекта. Также в Пекине утверждают, что американские компании занимались аналогичной практикой.