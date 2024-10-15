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Военные за 2 месяца подали в приложении "Армия+" 10 тысяч рапортов, - Минобороны

Фото: Екатерина Черногоренко (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Наталья Кава

Военные подали более 10 000 электронных рапортов в приложении "Армия+". Это количество рапортов с 8 августа 2024г.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

"Количество поданных рапортов растет ежедневно на 150-200. И это очень хороший показатель, поскольку все больше военнослужащих испытывают преимущества электронных рапортов, которые не теряются и создаются быстро и без ошибок, в отличие от бумажных", - рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, около 1000 воинских частей внедрили приложение. В настоящее время уже около 4000 электронных рапортов уже проработаны в системе электронного документооборота. Они получили согласование или были отклонены с указанием причины.

По данным Минобороны, каждый четвертый рапорт, проработанный через "Армия+", принадлежит десантно-штурмовым войскам, которые являются лидерами в этом процессе.

В "Армия+" уже есть 11 видов рапортов, разбитых на четыре категории - на отпуск, выдача направления, направление и помощь. В ближайшее время в приложении появятся дополнительные рапорты.

 

Ранее РБК-Украина писала о том, что в начале месяца у "Армия+" появилось важное обновление для защитников - отныне они смогут редактировать данные, ранее не отображавшиеся в приложении.

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