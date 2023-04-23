Военное руководство РФ пытается убедить Путина перейти к обороне, - ISW

Министерство обороны России сигнализировало высшему руководству страны о значительных усилиях при наборе 400 тысяч военнослужащих по контракту, которые могли бы защитить существующую линию фронта.

Сообщается, что российское военное командование также перебрасывает призывников для удержания российских позиций в Крыму и, возможно, планирует подготовить другие ресурсы, чтобы гарантировать, что Россия сможет удержать некоторые позиции после того, как потенциальное украинское контрнаступление достигнет кульминации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник российского Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, вероятно, осознают угрозу украинского контрнаступления, но, вероятно, продолжают посылать контрактников для усиления бессмысленных наступательных операций по настоянию Путина.

Кремлевские источники ранее сообщали, что Путин предпочитает лояльность компетентности, и это мнение, вероятно, мешает Шойгу и Герасимову сосредоточиться на создании оптимальных условий для эффективной обороны.

Ключевые выводы ISW: