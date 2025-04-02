Военная конфронтация с Ираном может стать неизбежной, - глава МИД Франции

Мировые державы должны быстро достичь соглашения с Ираном по его ядерной программе. В ином случае военная конфронтация может стать почти неизбежной.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Окно возможностей узкое. У нас есть всего несколько месяцев до истечения срока действия этого соглашения (2015 года - ред.). В случае провала военная конфронтация будет казаться почти неизбежной", - заявил чиновник во время парламентских слушаний.

Reuters напоминает, что страны Европы хотят дипломатическим путем достичь соглашения по ограничению обогащению урана Ираном до октября 2025 года, когда истекает срок действия санкций ООН, связанных с соглашением 2015 года по ядерной программе Ирана с мировыми державами.

Страны Запада считают, что ядерная программа Ирана - это замаскированная попытка разработать атомную бомбу. Тегеран долгое время отрицал, что стремится к созданию ядерного оружия.

Дипломатические источники Reuters рассказали , что министры Франции, Великобритании и Германии, которые являются участниками сделки 2015 года, надеются обсудить вопрос Ирана с госсекретарем США Марко Рубио, когда они соберутся в Брюсселе на министерскую встречу НАТО на этой неделе.

Стоит заметить, что Иран значительно превысил установленные сделкой 2015-года ограничения на обогащение урана. На этом фоне страны Европы пытаются усилить давление на Иран, чтобы заставить его вернуться к обсуждению ядерной проблемы. Они провели несколько раундов переговоров с Тегераном, в том числе на техническом уровне на прошлой неделе, чтобы попытаться заложить основу.