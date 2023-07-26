Военная помощь от США и арест одесского военкома: новости за 25 июля

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову в виде содержания под стражей. Соединенные Штаты выделили очередной пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов.

Война России против Украины: последние новости

ВСУ имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте.

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, сейчас Силы обороны закрепляются там на достигнутых рубежах.

Противник оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений, применяет резервы, сказал спикер.

Россияне обстреляли оккупированные Олешки, чтобы дискредитировать ВСУ

"Сегодня оккупационные российские войска совершили очередную провокацию, обстреляв Олешки, с целью дискредитации Сил обороны Украины", - написал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

По его словам, о пострадавших пока не известно, однако информация уточняется.

В Силах обороны раскрыли детали продвижения в Старомайорском районе

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень сообщил, что украинские штурмовики имели очередной успех в районе Старомайорского. Там они продвинулись вдоль линии фронта от полукилометра.

Кроме того, наши военные имеют продвижение до 750 м в глубину противника.

Британская разведка охарактеризовала новую волну российских ударов по югу Украины

Почти каждый день в течение недели Россия атакует Одессу и регион, в частности уничтожая портовую инфраструктуру и исторический центр города. Вероятно, это происходит потому, что РФ считает, что Украина сохраняет военные силы в этих районах, сообщили в разведке Британии.

Россияне атаковали с артиллерии Берислав в Херсонской области: есть раненые

24 июля около 22:00 русские войска обстреляли город Берислав. По предварительной информации, населенный пункт оккупанты атаковали из артиллерии.

Получили ранения две местные жительницы, они госпитализированы. Повреждены частные дома.

В Киеве водитель на блокпоста сбил двух военных, есть погибший

Смертельная авария произошла 25 июля около 00.05 в Святошинском районе столицы. Предварительно правоохранители установили, что 23-летний вождь на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих НГУ, которые несли службу на блокпоста. Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился военный ТЦК.

НАПК начало более 100 проверок, связанных с военкомами

"На сегодняшний день после предварительного анализа материалов, начаты 102 мониторинга образа жизни, но я не думаю, что эта цифра является окончательной", - рассказал заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник.

По его словам, НАПК уже сформировало базу, в которую вошли 1800 руководителей, заместителей руководителей ТЦК и СП.

Суд арестовал бывшего Одесского военкома

Печерский райсуд решил арестовать Борисова с возможностью внесения залога в размере 150 млн. гривен.

Экс-нардепу Мураеву сообщили о подозрении в госизмене

По данным следствия, бывший народный депутат от запретной партии "Наши" использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины.

Это предательство государственных принципов. Зеленский отреагировал на скандалы с депутатами и военкомами

По словам Зеленского, некоторым людям кажется, что война где-то там, где-то далеко от них. Будто купол Верховной Рады, или стены каких-то кабинетов, или перечень каких-то полномочий могут закрыть от реальности.

В Пентагоне подтвердили, что передают Украине новый пакет военной помощи

В ведомстве отметили, что в пакет стоимостью 400 млн долларов войдут:

Дополнительные боеприпасы для систем Patriot и NASAMS;

Зенитные комплексы Stinger;

Дополнительные боеприпасы для HIMARS;

Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

Минометы калибра 120 мм и 60 мм;

32 бронетранспортера Stryker;

Трубчатые ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

Беспилотные авиационные системы Hornet;

Авиационные ракеты Hydra-70;

Тактические аэронавигационные системы;

Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

Более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

Приборы ночного видения и тепловизионные системы;

Запчасти, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.

В "Слуге народа" хотят приостановить членство Аристова во фракции

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Иницирую вопрос немедленной приостановки членства во фракции. Приглашаю все командировочные документы и проверяем всю информацию. В случае подтверждения, буду требовать немедленного исключения из комитета и составления депутатского мандата", - пишет Арахамия.

Напомним, ранее, как установили журналисты, отвечающий за нацбезопасность нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов "засветился" на Мальдивах.