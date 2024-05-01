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Военная помощь от Латвии и шаг к созданию спецтрибунала для РФ: новости за 30 апреля

Среда 01 мая 2024 06:30
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Военная помощь от Латвии и шаг к созданию спецтрибунала для РФ: новости за 30 апреля Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Латвия передаст Украине новый пакет военной помощи с дронами и ПВО. Комитет министров Совета Европы принял важное решение в отношении Спецтрибунала для России.

РБК-Украина собрала главные новости 30 апреля.

Война России против Украины: последние новости

Глава Еврокомиссии не исключает, что TikTok может быть запретен на территории ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен не исключает, что в Европейском союзе может быть введен запрет на TikTok.

"Мы прекрасно знаем, чем опасен TikTok", – заявила глава Еврокомиссии.

Исландия одобрила резолюцию по долгосрочной поддержке Украины

Парламент Исландии принял резолюцию о долгосрочной поддержке Украины в период с 2024 по 2028 год. Документ был предложен министром иностранных дел страны.

Резолюция направлена на поддержку независимости, суверенитета, границ, безопасности гражданского населения, гуманитарной помощи и восстановительных работ в Украине.

В НАТО считают маловероятным вторжение РФ в страну-член альянса в ближайшем будущем

Планировщики Североатлантического альянса считают маловероятным открытое вторжение РФ в соседнюю страну-члена НАТО в ближайшем будущем. Однако недавно некоторые военные чиновники в странах НАТО заявили, что Москва может стать достаточно сильной для нападения через несколько лет.

Зеленский: Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне

Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что Украина не сможет стать членом НАТО во время войны. Это связано с тем, что отдельные члены альянса испытывают риск или скепсис по этому вопросу.

"Вопрос о НАТО – это вопрос большинства, а большинство – это вопрос политический. А чтобы политически Украину взяли в Альянс для этого нужна победа. И я считаю, что одна из причин почему идет война, потому что мы до этого не были в Альянсе" , – говорит президент.

Украина планирует привлечь больше женщин к разминированию

Вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что вовлеченность женщин в деятельности операторов противоминной деятельности уже составляет 30% и Украина стремится увеличить их участие.

"Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в частности, и таких важных направлений, как разминирование", - сказала Свириденко.

Ожидать ли принудительного возвращения украинцев из ЕС: ответ Стефанишиной

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, комментируя вопрос о прекращении предоставления консульских услуг за рубежом, заверила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. По ее словам, предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

"Речь идет о потенциале мобилизации - учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения", - сказала она.

Борьба Украины будет определять условия безопасности, в которых будет жить Европа, - Фиала

"Украина борется за свое право принадлежать нашей цивилизации, за свое право быть свободной, и ее борьба также определит условия безопасности, в которых мы будем жить", - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По его словам, ЕС в ближайшие годы должен расшириться за счет стран Западных Балкан – Черногории, Боснии и Герцеговины, Албании, Сербии, Северной Македонии и Косово, а также Молдовы и Украины.

Латвия передаст Украине новый пакет военной помощи с дронами и ПВО

Правительство Латвии согласовало передачу украинским защитникам нового пакета военной помощи. Он будет включать дроны и противовоздушную оборону.

"Правительство только одобрило передачу украинским вооруженным силам зенитных пушек NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и других необходимых материалов. Это поможет улучшить как противовоздушную оборону Украины, так и ее разведывательные возможности", - сообщила глава латвийского правительства.

Трамп хочет, чтобы Европа оказывала больше помощи Украине

Кандидат в президенты и экс-глава США Дональд Трамп считает, что Европа должна увеличить размер своей помощи Украине американскому.

"Я не буду давать (деньги Украине – ред.), если Европа не начнет сравнивать счет (выделенной помощи – ред.). Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить?" – заявил Трамп.

Комитет министров Совета Европы принял важное решение по Спецтрибуналу для России

Решение поручает генсеку Совета Европы подготовить необходимые документы по содействию консультациям в Основной группе и подготовке потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о фактическом создании Трибунала.

Решение такжепредусматривает дальнейшую работу над возможным дополнительным соглашением по организации поддержки такого трибунала, его финансированию и другим вопросам.

Это важный практический шаг на пути создания Спецтрибунала, пояснили в украинском МИД.

В Польше сделали новое заявление о возвращении в Украину военнообязанных мужчин

Отвечая на вопрос о возможном обращении украинского правительства в Польшу с предложением не продлевать разрешение на проживание мужчины в возрасте 18-60 лет, заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна сказал : "Мы точно не будем защищать тех, кто пытается скрыться".

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