Военная помощь от Латвии и шаг к созданию спецтрибунала для РФ: новости за 30 апреля

Латвия передаст Украине новый пакет военной помощи с дронами и ПВО. Комитет министров Совета Европы принял важное решение в отношении Спецтрибунала для России.

Война России против Украины: последние новости

Во временно оккупированных Симферополе и Джанкое вчера ночью были слышны взрывы.

Аналитики ISW считают, что оккупанты могут выбирать тактические направления для будущих наступлений возле Авдеевки, российское командование стоит перед выбором куда именно двигаться.

Российские власти планируют с 1 ноября рассылать жителям временно оккупированных территорий Украины электронные повестки.

Глава Еврокомиссии не исключает, что TikTok может быть запретен на территории ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен не исключает, что в Европейском союзе может быть введен запрет на TikTok.

"Мы прекрасно знаем, чем опасен TikTok", – заявила глава Еврокомиссии.

Исландия одобрила резолюцию по долгосрочной поддержке Украины

Парламент Исландии принял резолюцию о долгосрочной поддержке Украины в период с 2024 по 2028 год. Документ был предложен министром иностранных дел страны.

Резолюция направлена на поддержку независимости, суверенитета, границ, безопасности гражданского населения, гуманитарной помощи и восстановительных работ в Украине.

В НАТО считают маловероятным вторжение РФ в страну-член альянса в ближайшем будущем

Планировщики Североатлантического альянса считают маловероятным открытое вторжение РФ в соседнюю страну-члена НАТО в ближайшем будущем. Однако недавно некоторые военные чиновники в странах НАТО заявили, что Москва может стать достаточно сильной для нападения через несколько лет.

Зеленский: Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне

Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что Украина не сможет стать членом НАТО во время войны. Это связано с тем, что отдельные члены альянса испытывают риск или скепсис по этому вопросу.

"Вопрос о НАТО – это вопрос большинства, а большинство – это вопрос политический. А чтобы политически Украину взяли в Альянс для этого нужна победа. И я считаю, что одна из причин почему идет война, потому что мы до этого не были в Альянсе" , – говорит президент.

Украина планирует привлечь больше женщин к разминированию

Вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что вовлеченность женщин в деятельности операторов противоминной деятельности уже составляет 30% и Украина стремится увеличить их участие.

"Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в частности, и таких важных направлений, как разминирование", - сказала Свириденко.

Ожидать ли принудительного возвращения украинцев из ЕС: ответ Стефанишиной

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, комментируя вопрос о прекращении предоставления консульских услуг за рубежом, заверила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. По ее словам, предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

"Речь идет о потенциале мобилизации - учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения", - сказала она.

Борьба Украины будет определять условия безопасности, в которых будет жить Европа, - Фиала

"Украина борется за свое право принадлежать нашей цивилизации, за свое право быть свободной, и ее борьба также определит условия безопасности, в которых мы будем жить", - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По его словам, ЕС в ближайшие годы должен расшириться за счет стран Западных Балкан – Черногории, Боснии и Герцеговины, Албании, Сербии, Северной Македонии и Косово, а также Молдовы и Украины.

Латвия передаст Украине новый пакет военной помощи с дронами и ПВО

Правительство Латвии согласовало передачу украинским защитникам нового пакета военной помощи. Он будет включать дроны и противовоздушную оборону.

"Правительство только одобрило передачу украинским вооруженным силам зенитных пушек NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и других необходимых материалов. Это поможет улучшить как противовоздушную оборону Украины, так и ее разведывательные возможности", - сообщила глава латвийского правительства.

Трамп хочет, чтобы Европа оказывала больше помощи Украине

Кандидат в президенты и экс-глава США Дональд Трамп считает, что Европа должна увеличить размер своей помощи Украине американскому.

"Я не буду давать (деньги Украине – ред.), если Европа не начнет сравнивать счет (выделенной помощи – ред.). Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить?" – заявил Трамп.

Комитет министров Совета Европы принял важное решение по Спецтрибуналу для России

Решение поручает генсеку Совета Европы подготовить необходимые документы по содействию консультациям в Основной группе и подготовке потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о фактическом создании Трибунала.

Решение такжепредусматривает дальнейшую работу над возможным дополнительным соглашением по организации поддержки такого трибунала, его финансированию и другим вопросам.

Это важный практический шаг на пути создания Спецтрибунала, пояснили в украинском МИД.

В Польше сделали новое заявление о возвращении в Украину военнообязанных мужчин

Отвечая на вопрос о возможном обращении украинского правительства в Польшу с предложением не продлевать разрешение на проживание мужчины в возрасте 18-60 лет, заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна сказал : "Мы точно не будем защищать тех, кто пытается скрыться".

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