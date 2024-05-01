Военная помощь от Латвии и шаг к созданию спецтрибунала для РФ: новости за 30 апреля
Латвия передаст Украине новый пакет военной помощи с дронами и ПВО. Комитет министров Совета Европы принял важное решение в отношении Спецтрибунала для России.
РБК-Украина собрала главные новости 30 апреля.
Война России против Украины: последние новости
- Во временно оккупированных Симферополе и Джанкое вчера ночью были слышны взрывы.
- Аналитики ISW считают, что оккупанты могут выбирать тактические направления для будущих наступлений возле Авдеевки, российское командование стоит перед выбором куда именно двигаться.
- Российские власти планируют с 1 ноября рассылать жителям временно оккупированных территорий Украины электронные повестки.
Глава Еврокомиссии не исключает, что TikTok может быть запретен на территории ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен не исключает, что в Европейском союзе может быть введен запрет на TikTok.
"Мы прекрасно знаем, чем опасен TikTok", – заявила глава Еврокомиссии.
Исландия одобрила резолюцию по долгосрочной поддержке Украины
Парламент Исландии принял резолюцию о долгосрочной поддержке Украины в период с 2024 по 2028 год. Документ был предложен министром иностранных дел страны.
Резолюция направлена на поддержку независимости, суверенитета, границ, безопасности гражданского населения, гуманитарной помощи и восстановительных работ в Украине.
В НАТО считают маловероятным вторжение РФ в страну-член альянса в ближайшем будущем
Планировщики Североатлантического альянса считают маловероятным открытое вторжение РФ в соседнюю страну-члена НАТО в ближайшем будущем. Однако недавно некоторые военные чиновники в странах НАТО заявили, что Москва может стать достаточно сильной для нападения через несколько лет.
Зеленский: Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне
Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что Украина не сможет стать членом НАТО во время войны. Это связано с тем, что отдельные члены альянса испытывают риск или скепсис по этому вопросу.
"Вопрос о НАТО – это вопрос большинства, а большинство – это вопрос политический. А чтобы политически Украину взяли в Альянс для этого нужна победа. И я считаю, что одна из причин почему идет война, потому что мы до этого не были в Альянсе" , – говорит президент.
Украина планирует привлечь больше женщин к разминированию
Вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что вовлеченность женщин в деятельности операторов противоминной деятельности уже составляет 30% и Украина стремится увеличить их участие.
"Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в частности, и таких важных направлений, как разминирование", - сказала Свириденко.
Ожидать ли принудительного возвращения украинцев из ЕС: ответ Стефанишиной
Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, комментируя вопрос о прекращении предоставления консульских услуг за рубежом, заверила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. По ее словам, предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.
"Речь идет о потенциале мобилизации - учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения", - сказала она.
Борьба Украины будет определять условия безопасности, в которых будет жить Европа, - Фиала
"Украина борется за свое право принадлежать нашей цивилизации, за свое право быть свободной, и ее борьба также определит условия безопасности, в которых мы будем жить", - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
По его словам, ЕС в ближайшие годы должен расшириться за счет стран Западных Балкан – Черногории, Боснии и Герцеговины, Албании, Сербии, Северной Македонии и Косово, а также Молдовы и Украины.
Латвия передаст Украине новый пакет военной помощи с дронами и ПВО
Правительство Латвии согласовало передачу украинским защитникам нового пакета военной помощи. Он будет включать дроны и противовоздушную оборону.
"Правительство только одобрило передачу украинским вооруженным силам зенитных пушек NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и других необходимых материалов. Это поможет улучшить как противовоздушную оборону Украины, так и ее разведывательные возможности", - сообщила глава латвийского правительства.
Трамп хочет, чтобы Европа оказывала больше помощи Украине
Кандидат в президенты и экс-глава США Дональд Трамп считает, что Европа должна увеличить размер своей помощи Украине американскому.
"Я не буду давать (деньги Украине – ред.), если Европа не начнет сравнивать счет (выделенной помощи – ред.). Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить?" – заявил Трамп.
Комитет министров Совета Европы принял важное решение по Спецтрибуналу для России
Решение поручает генсеку Совета Европы подготовить необходимые документы по содействию консультациям в Основной группе и подготовке потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о фактическом создании Трибунала.
Решение такжепредусматривает дальнейшую работу над возможным дополнительным соглашением по организации поддержки такого трибунала, его финансированию и другим вопросам.
Это важный практический шаг на пути создания Спецтрибунала, пояснили в украинском МИД.
В Польше сделали новое заявление о возвращении в Украину военнообязанных мужчин
Отвечая на вопрос о возможном обращении украинского правительства в Польшу с предложением не продлевать разрешение на проживание мужчины в возрасте 18-60 лет, заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна сказал : "Мы точно не будем защищать тех, кто пытается скрыться".
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