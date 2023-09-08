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Военная активность усиливается. МАГАТЭ зафиксировало более 20 взрывов вблизи ЗАЭС

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на захваченной Запорожской АЭС, за последнюю неделю слышали много взрывов. Это может быть признаком усиления военной активности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По его словам, спустя чуть более года после того, как МАГАТЭ установило постоянное присутствие на крупнейшей в Европе атомной электростанции, чтобы помочь предотвратить аварию во время войны в Украине, общая ситуация на объекте остается крайне нестабильной.

Начиная с прошлой субботы, команда МАГАТЭ услышала около двух десятков взрывов в течение трех дней, а за последние несколько дней удалось зафиксировать еще несколько. 

"Сообщения, которые я получаю от наших специалистов, свидетельствуют о том, что взрывы произошли на некотором расстоянии от Запорожской АЭС", - заявил генеральный директор Гросси.

Он добавил, что по-прежнему глубоко обеспокоен возможными опасностями, с которыми сталкивается станция во время повышенной военной напряженности в регионе.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

В частности, в начале июля Запорожская АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.

Кроме того, недавно из-за преступных действий российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура в другой. Радиологического выброса в окружающую среду не было.

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