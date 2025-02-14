Военная администрация Чернигова третий месяц не закупает оборудование для ВСУ, - Ломако

"Возмущен ситуацией, которая сложилась с помощью ВСУ от города после того, как бюджетом Чернигова стали практически единолично распоряжаться в МВА. Финансовая помощь, которую мы выделяли в декабре, так и не поступила в в/ч. В МВА просто не подписали изменения в бюджет, утвержденные исполкомом. Кроме того, за декабрь, январь и февраль город не объявил и не провел ни одной закупки для приобретения оборудования военным частям", - сообщил Александр Ломако.

Он отметил, что несколько воинских частей, которые воюют на передовой и которым город постоянно помогал, в январе 2025 года даже не вошли в перечень частей, которым выделена помощь.

Кроме того, большинство в/ч получили меньше, чем просили в обращениях. И это были обоснованные обращения, с четкими потребностями - дроны, системы РЭБ, автомобили, прицелы и тому подобное. Называется причина - лояльность лично к начальнику военной администрации, говорит Ломако.

Прекращение финансирования воинских частей - это серьезный удар по их обороноспособности, и эта ситуация должна быть срочно исправлена, подчеркнул депутат.

"Я понимаю, что военные администрации не забыли о себе и заняты распределением премий и надбавок, выделением более 56 млн на субвенции Нацполиции и финансированием других сомнительных направлений, но надо не забывать о ВСУ, благодаря которым все эти чиновники имеют возможность ходить на работу. Бюджетная комиссия ЧГС и исполком еще раз должны проанализировать все обращения и внести правки в проект изменений бюджета, которые повторно направить в МВА. Помощь ВСУ должна быть на первом месте!", - подчеркнул Александр Ломако.

Ранее Александр Ломако заявлял, что в населенных пунктах, где не ведутся боевые действия и работают органы местного самоуправления, военные администрации являются инструментом узурпации власти и должны быть ликвидированы. От этого страдают жители общин и имидж всей Украины. Это касается Киева, Чернигова, Сум, Нетешина, Вараша и еще двух общин на Сумщине, отметил Ломако.