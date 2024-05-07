В военкомате Кривого Рога умер мужчина: что известно

Как отмечает областной ТЦК и СП, резкое ухудшение здоровья погибшего сопровождалось признаками эпилептического приступа. Мужчине сразу вызвали скорую помощь и оказывали домедицинскую помощь до прибытия врачей.

"Сотрудники патрульной полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия", - добавляет областной ТЦК.

Отмечается, что по факту смерти военнообязанного продолжаются следственные действия, в связи с чем общественность призывают воздержаться от эмоциональных, а также непроверенных суждений и заявлений.

Не первый случай

Только недавно один из военнообязанных также умер по дороге в учебный центр на Закарпатье. Как рассказали в Закарпатском областном ТЦК, причиной смерти также был эпилептический приступ.

Еще один случай произошел в конце февраля. У жителя Тернопольской области начались судороги на территории Чертковского районного ТЦК и СП. Он умер через несколько дней в больнице.