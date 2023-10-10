Войска РФ с утра массированно обстреливают Авдеевку в Донецкой области

Как сообщают в сети, оккупанты наносят удары с 5:00 утра.

Местные жители публикуют видео, на которых видно дым и слышны взрывы.

Тем временем советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты непрерывно ведут обстрел по жилой застройке Авдеевки как артиллерией, так и авиацией.

Обстрелы Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Недавно россияне нанесли удар ракетой "Искандер" по Константиновке Донецкой области. Среди раненых есть ребенок.

Также российские оккупанты в очередной раз обстреляли Торецк Донецкой области. В результате вражеской атаки местная жительница получила ранения.