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Войска РФ нанесли удар "Шахедом" по Сумам

Фото: войска РФ нанесли удар "Шахедом" по Сумам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли удар с помощью ударного беспилотника типа "Шахед" по объекту инфраструктуры в городе Сумы сегодня поздно вечером, 18 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"Посреди ночи произошло попадание БПЛА типа Shahed по объекту инфраструктуры в г. Сумы. На месте работают все экстренные службы и военная администрация. Жителей Сумщины просим находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении ОВА.

Обстрелы города Сумы

Российские войска с первых дней войны наносят удары по областному центру на севере Украины различными типами вооружения. Так, о взрывах в городе сообщали сегодня около 22:50. По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил над Сумской областью ударные беспилотники.

Ранее мы писали, что русские войска обстреляли школу в Сумской области. В результате вражеского обстрела погиб ребенок.

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