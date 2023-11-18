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Войска РФ применили в Украине новый дрон-камикадзе "Скальпель": что о нем известно

Фото: российские войска использовали в Украине новыйдрон-камикадзе "Скальпель" (Рос СМИ)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска начали использовать в войне против Украины новый дрон-камикадзе "Скальпель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Разработка дрона принадлежит конструкторскому бюро "Восток".

"Мы начали мелкосерийное производство платформы "Скальпель", на данный момент изготавливается 20 изделий в месяц. При необходимости производство может быть значительно расширено. На данный момент российским войскам поставлена одна партия "Скальпелей" в количестве 15 изделий", - отметил собеседник агентства.

Характеристики дрона "Скальпель"

Российский беспилотный летательный аппарат одноразового применения, предназначенный для поражения наземных целей

Дрон подходит под большинство боеприпасов, используемых российскими войсками, масса полезной нагрузки составляет 5 кг

Взлетная масса дрона до 10,5 кг, развивает крейсерскую скорость до 120 км/ч, дальность полета до 40 км. Аппарат может летать 2 часа, а запускают его с катапульты.

Использование дронов Россией в войне против Украины

Российские войска активно используют дроны. В основном они пользуются иранскими "Шахедами", а также отечественными разработками.

Россия использует собственный дрон-камикадзе "Герань-2". Подробное сравнение этого дрона с иранскими "Shahed" можно найти в материале.

Ранее мы писали, чем отличается дрон "Скальпель" от своего предшественника "Ланцета".

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