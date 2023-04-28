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Войска РФ применили новую тактику ракетных ударов: эксперты ISW объяснили ее работу

Фото: войска РФ применили новую тактику ракетных ударов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска начали использовать новую тактику ракетных ударов, чтобы усложнить задачу украинским силам ПВО обнаруживать запущенные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Таке, 27 апреля российские силы нанесли четыре удара ракетами "Калибр" по Николаеву. Российские силы наводили ракеты, используя различные особенности местности, разную высоту пуска и многократное изменение траектории, чтобы затруднить их обнаружение украинскими средствами ПВО.

Министерство обороны РФ признало, что был нанесен "высокоточный ракетный удар морского базирования". Ранее эксперты ISW подсчитали, что российская ракетная кампания по разрушению единой энергетической инфраструктуры Украины окончательно провалилась и что российские силы, похоже, отказались от этой попытки.

По мнению аналитиков, российские силы сохраняют способность возобновить свою ракетную кампанию, если захотят, и оккупанты могут использовать новую тактику, чтобы в большей степени сохранить свои запасы высокоточных ракет.

Ключевые выводы ISW:

  • Российское военное командование, похоже, проводит перестановки в руководстве органов управления, связанных с тыловым обеспечением.
  • Западные официальные лица выразили уверенность в способности Украины провести успешное контрнаступление.
  • Войска РФ вели оборонительные действия на купянском направлении и ограничивали наземные атаки ВСУ в районе Кременной.
  • Российские силы не добились каких-либо подтвержденных успехов в районе Бахмута, но могут перебрасывать дополнительные резервы в район города.
  • Оккупанты продолжали наступательные действия на линии Авдеевка — Донецк.
  • Российские силы продолжают милитаризацию Запорожской АЭС для защиты от возможных контрнаступательных операций Украины.

Напомним, российская армия в ночь на 27 апреля атаковала Николаев, выпустив ракеты "Калибр". В результате атаки погиб человек, еще 23 человека получили ранения.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что в результате атаки один из микрорайонов города остался без света. По его словам, это самый масштабный обстрел с начала года.

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