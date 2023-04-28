Войска РФ применили новую тактику ракетных ударов: эксперты ISW объяснили ее работу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Таке, 27 апреля российские силы нанесли четыре удара ракетами "Калибр" по Николаеву. Российские силы наводили ракеты, используя различные особенности местности, разную высоту пуска и многократное изменение траектории, чтобы затруднить их обнаружение украинскими средствами ПВО.

Министерство обороны РФ признало, что был нанесен "высокоточный ракетный удар морского базирования". Ранее эксперты ISW подсчитали, что российская ракетная кампания по разрушению единой энергетической инфраструктуры Украины окончательно провалилась и что российские силы, похоже, отказались от этой попытки.

По мнению аналитиков, российские силы сохраняют способность возобновить свою ракетную кампанию, если захотят, и оккупанты могут использовать новую тактику, чтобы в большей степени сохранить свои запасы высокоточных ракет.

Ключевые выводы ISW: