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Войска РФ запустили по Украине "Шахеды": в каких областях объявили об угрозе дронов

Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 1 апреля, запустили по территории Украины группу ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил ВСУ, угроза применения российских дронов-камикадзе объявлена в Харьковской и Сумской областях. О направлении полета пока не сообщается, в двух названных регионах объявлена воздушная тревога.

Атака россиян по Украине в ночь с 30 на 31 марта

В последние недели россияне активизировали удары дронами-камикадзе и ракетами разных типов по гражданскою инфраструктуре Украины. Так, в Киеве и ряде областей с вечера 30 марта объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Ночью в столице и большинстве регионов несколько раз звучали сирены.

Известно, что россияне прошлой ночью запускали ракеты со стратегических бомбардировщиков. Вражеские ракеты долетели до запада Украины. Воздушные силы сообщали о движении ракет направления во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Отмечается, что силы ПВО сбили 18 вражеских целей: девять ракет типа Х-101/Х-555 и девять "Шахедов". К отражению атаки привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны.

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