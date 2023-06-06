Войска РФ уводят часть Черноморского флота из Крыма, чтобы минимизировать потери, - ISW

Командование Черноморского флота РФ пытается уберечь корабли от атак и частично перебрасывает их из временно оккупированного Крыма в Новороссийск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным аналитиков ISW, российские войска перебрасывают логистические центры Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск Краснодарского края. Оккупанты перемещают логистические центры из-за массовых проблем с логистикой и обеспечением боеприпасами в оккупированном Крыму.

Российские десантные корабли продолжают маневрировать в Черном море и заходить в Севастополь, но вектор их базирования, похоже, смещается в сторону Новороссийска. Недавние удары по российским районам сосредоточения, логистическим узлам и транспортным объектам на юге Украины также вызвали повышенное беспокойство по поводу безопасности Черноморского флота, и этот факт, скорее всего, отражает перемещение кораблей в Краснодарский край.

Ключевые выводы ISW: