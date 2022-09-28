Войска РФ ночью трижды ударили по Никополю

В результате атак пострадали более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопроводы и 6 линий электропередач.

Вражеские снаряды оставили без света почти 8 тысяч семей. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе как только минует угроза новых обстрелов, сообщил Резниченко.

В Марганецкой громаде последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция. Обошлось без пострадавших.

Напомним, вчера в Криворожском районе силы ПВО сбили российскую ракету Х-59.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.